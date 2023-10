Ein cleverer Trick? - Hat Plug Power im Vorbeigehen die Umsatzprognose gekappt?

Fast hätte der Trick von Plug Power - sofern es denn einer war - geklappt. Mit einem Plus von fast 20 Prozent und knapp an der Marke von acht US-Dollar startete die Aktie in den US Handel. Nachdem die Citigroup das Papier einen Tag zuvor zum "Kauf" empfohlen und das Kursziel bei 12,50 US-Dollar festgelegt hatte, schien der Turn-Around der Aktie konkrete Formen anzunehmen. Neues Futter für höhere Kurse gab es zudem durch zwei neue Aufträge, die vermeldet wurden.

Mittlerweile liegt die Aktie aber nur noch etwas mehr als drei Prozent im Plus und fällt wieder unter die Marke von 7,50 US-Dollar. Sicherlich werden einige Anleger nach dem steilen Anstieg der vergangenen zwei Tage ihre Gewinne schnell gesichert haben, aber es könnte auch sein, dass einigen eine klitzekleine Feinheit aufgefallen ist.

Plug Power hat heute ein Symposium veranstaltet. Vorstandsvorsitzender Andy Marsh hat dort natürlich auch gesprochen und die Zukunft des Wasserstoff-Spezialisten skizziert. Drei Zahlen standen dabei im Mittelpunkt. Zum einen der erwartete Umsatz im laufenden Jahr, der Umsatz im Jahr 2027 und die Erlöse im Jahr 2030.

Im laufenden Jahr sollen es 1,2 Milliarden US-Dollar werden. 2027 dann schon sechs Milliarden US-Dollar und 2030, also in sieben Jahren, sollen die Erlöse bei 20 Milliarden US-Dollar liegen. Viele Anleger fingen da wohl an zu staunen und anschließend an zuzugreifen bei der Aktie. Wer die Entwicklung bei Plug Power schon länger verfolgt, der müsste allerdings gesagt haben: Moment Mal, da war doch was.

Genau! Die Zahlen für das zweite Quartal. Die Pressemitteilung zum Abschneiden von Plug Power im zweiten Viertel des Jahres, startete mit einen Umsatzausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023. Der sah bei den Erlösen eine Spanne von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar vor.

Gut, jetzt könnte man auch sagen, dass Plug Power lediglich das untere Ende der bisherigen Prognose anpeilt. Das stimmt ja auch so, aber sicherlich wäre das einen Hinweis wert gewesen - aber der kam nicht. Stattdessen wurden wieder neue Zahlen in den Raum gestellt, welche die Anleger aufhorchen ließen - sechs und 20 Milliarden US-Dollar. Das sind doch mal Ziele, welche die alten Zahlen verblassen und vergessen lassen. Schließlich sind ja auch schon 57 Tage vergangen, seit sie kommuniziert wurden.

Hätte Plug Power in einer Pressemitteilung klar angesprochen, dass nur noch das untere Ende der ausgegebenen Spanne angepeilt wird, dann hätte es auch böse enden können für die Aktie. Die liegt nämlich seit Jahresbeginn um die 40 Prozent im Minus. Das Vertrauen in das Unternehmen ist weiterhin angeschlagen, da Plug Power zwar den Umsatz weiterhin gut steigert, die Verluste aber auch. Lediglich die Umsatzprognose hatte den Kurs vor noch schlimmeren bewahrt, als die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht wurden.

Diese Prognose ist jetzt aber wohl hinfällig. Trotzdem ist es geschickt gemacht: Anleger können sich jetzt streiten, ob das Anpeilen des unteren Ende der ausgegebenen Spanne eine Prognosekürzung ist oder nicht.

Nachdem innerhalb von 57 Tagen schon 200 Millionen US-Dollar weggefallen sind, darf jetzt auch fleißig spekuliert werden, was am Ende des Jahres rauskommt. Fallen in den verbleibenden 81 Tagen bis zum Jahresende noch einmal 200 Millionen US-Dollar beim Umsatz weg. Dann wackelt die Marke von einer Milliarde US-Dollar.

Mal schauen, ob Vorstandsvorsitzender Andy Marsh bei den Zahlen zum dritten Quartal erklärt, warum der Ausblick für den Jahresumsatz jetzt 200 Millionen US-Dollar tiefer liegt. Das würde zumindest wieder etwas mehr Vertrauen aufbauen, als es mal eben so im vorübegehen zu erwähnen. Allerdings gibt es noch keinen Termin für die Veröffentlichung der Q3-Zahlen von Plug Power. Wir werden Sie aber rechtzeitig informieren.

Was die Aktie angeht: Die bleibt weiterhin nur ein Fall für hartgesottene Zocker. Sie ist zwar im Musterdepot der wallstreetONLINE Börsenlounge und ich hätte mich sicherlich mehr gefreut, wenn sich der Kurs über der Marke von acht US-Dollar gehalten hätte, aber nach der schwachen Leistung des Management werde ich mir bis mogren überlegen, ob ich weiterhin auf die Aktie setze.

Markus Weingran, Aktienexperte der wallstreetONLINE Börsenlounge

