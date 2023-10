BioNTech besiegelt milliardenschwere Partnerschaft in China

BioNTech hat mit MediLink Therapeutics einen Vertrag über die weltweiten Rechte an einem neuen Krebsmedikament geschlossen. Für das deutsche Biotech-Unternehmen ist es bereits der fünfte chinesische Arzneimittelhersteller, mit dem in diesem Jahr eine Partnerschaft vereinbart wurde, berichtet der chinesische Nachrichtenanbieter Yicai Global.

BioNTech erhält von MediLink die Exklusivrechte für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (ADC) außerhalb des chinesischen Festlandes und der Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau gewähren, teilte das in Suzhou ansässige Unternehmen am Freitag in einer Erklärung mit.