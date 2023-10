"Tupper wird neu aufgestellt ... Blackrock finanziert sie", wO-Forum spekuliert

Die Tupperware-Aktie hat zwar in den innerhalb von fünf Tagen fast 90 Prozent hinzugewonnen, allerdings nahm zuletzt die Volatibiltät massiv zu. Am vergangen Freitag glich der Kurs einer Achterbahnfahrt: Nach einem wilden Auf und Ab schloss das Papier des US-Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers an der New Yorker Börse (NYSE) dann fast 14 Prozent im Minus. Bei Börsenschluss kostete ein Anteilsschein 2,19 US-Dollar.

Die hohe Volatilität der Aktie könnte darauf hindeuten, dass hier Zocker am Werk sind. Denn fundamentale Gründe für die jüngste Rallye gibt es eigentlich nicht. Tupperware steckt seit geraumer Zeit in großen Schwierigkeiten. Im April wurde vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit gewarnt. Im August wurde ein Restrukturierungsplan angekündigt. Letzte Woche wurde bekannt, dass Tupperware seine Kreditkonditionen angepasst habe.