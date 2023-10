Tupperware: +80 Prozent in 5 Tagen! Geht der Meme-Aktien-Hype weiter?

Auch im Forum von wallstreetONLINE wird kontrovers über die Tupperware-Aktie diskutiert. Semmignedl schreibt beispielsweise: "was steil steigt fällt auch wieder steil..." Und Cartaphilus schreibt: Viel Glück dir, bin der Meinung das war's. Vielleicht mit Glück nochmal an die 3 Euro ran aber dann ist der Ofen aus. Vielleicht in 3 Monaten nochmal das Spiel . Natürlich nur meine Meinung.

Laut einer Mitteilung an die SEC wird die Frist für den Jahresabschluss 2022 vom 16. September 2023 auf den 1. November 2023 verschoben. Darüber hinaus wird der Quartalsbericht für das am 1. April 2023 geendete Quartal nun für den 29. Dezember 2023 erwartet und nicht mehr für den 30. November 2023. Auch die Veröffentlichung der Ergebnisse für die nächsten beiden Quartale verzögert sich. Und: Der ursprünglich für den 1. Oktober 2023 geplante Sanierungsplan wird nun erst für den 15. März 2024 erwartet. Tupperware plant zudem, die Rückzahlung von Krediten zu verschieben, da eine Steuerrückzahlung aus Indonesien erwartet wird.

Die Tupperware-Aktie zeigte sich zuletzt hochvolatil. Innerhalb von fünf Tagen legte die Aktie um fast 80 Prozent zu. Dann brach sie zeitweise um fast zehn Prozent ein. Zuletzt ging es aber wieder deutlich nach oben: An der New Yorker Börse notiert die Aktie des US-amerikanischen Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers am Donnerstagmittag mit 2,55 US-Dollar zehn Prozent im Plus.

Der Hype um die Meme-Aktien von Tupperware scheint sich fortzusetzen. +80 Prozent in 5 Tagen bei einem Hersteller von Plastikdosen, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Was ist da los?

