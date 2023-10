First Hydrogen veranstaltet ersten Track Event

Ende Oktober wird First Hydrogen Mitglieder von rund 20 UK-Flottenbetreibern begrüßen, die zusammen mehr als eine Viertelmillion Flottenfahrzeuge besitzen und verwalten. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, die ersten 3,5-Tonnen-FCEV ihrer Art aus nächster Nähe zu bestaunen und selbst zu fahren. Neben technischen Präsentationen und einer Fahrzeugvorführung, bei der die Technologie unter der Motorhaube vorgestellt wird, bietet der Tag den Teilnehmern auch die Möglichkeit, die praktischen Aspekte einer Einführung der FCEV in ihre eigenen emissionsfreien Flotten zu erörtern.

Die Fahrzeuge wurden bereits von der Flottenmanagementfirma Rivus und dem Energieunternehmen SSE auf der Straße getestet und sind derzeit bei großen Paketzustellern im Einsatz. First Hydrogen hat bereits bei mehr als 15 großen Flottenbetreibern, die auf der Warteliste für die Erprobung der Fahrzeuge in ihren eigenen Flotten stehen, Interesse an den Fahrzeugen geweckt. Auf der Veranstaltung kann First Hydrogen die Fähigkeiten der Fahrzeuge gleich mehreren Unternehmen an einem Tag demonstrieren. Dazu gehören die beeindruckende Reichweite von mehr als 630 km (400 Meilen) mit einer einzigen Betankung, der Fahrkomfort und - dank der effizienten Antriebstechnologie - die Fähigkeit, große Nutzlasten zu transportieren, ohne dass die Reichweite durch schlechte Witterungsbedingungen beeinträchtigt wird.

Angesichts ihrer erwarteten Beliebtheit steht die Veranstaltung nur geladenen Gästen offen und richtet sich an große UK-Flottenbetreiber, darunter auch Mitglieder des UK Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC). Das AHFC ist ein Zusammenschluss führender Wasserstoff- und Mobilitätsunternehmen im Vereinigten Königreich unter der Leitung von Element Energy und unter Mitwirkung der weltweiten industriellen Mitglieder von UK H2Mobility. Das AHFC arbeitet mit großen Flottenbetreibern und der Regierung zusammen, um die kommerzielle Einführung von FCEV und Wasserstoffbetankungsinfrastrukturen zu beschleunigen, sodass eine Dekarbonisierung von Transporter- und Lkw-Flotten mit hoher Kilometerleistung erreicht werden kann. Laut Allied Market Research wird der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge bis 2030 ein Volumen von voraussichtlich 786,5 Milliarden US-Dollar erreichen, und die Fahrzeuge von First Hydrogen werden dazu beitragen, dass die Branche ihre Null-Emissionen-Ziele erreicht.