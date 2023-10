ALD Automotive I LeasePlan stellt neue globale Mobilitätsmarke vor (FOTO)

Hamburg / Düsseldorf (ots) - ALD Automotive I LeasePlan stellt heute Ayvens vor,

seine neue globale Mobilitätsmarke, die die beiden Unternehmen unter einer

gemeinsamen Identität vereint. Diese neue Marke bedeutet einen weiteren

strategischen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens, nachdem im

September 2023 der strategische 3-Jahres-Entwicklungsplan gestartet wurde.



Durch die Zusammenführung sich ergänzender Kompetenzen und Fachkenntnisse sah

das Unternehmen die Möglichkeit, die Mobilität der Zukunft neu und besser zu

gestalten. Die neue Marke unterstreicht dieses gemeinsame Ziel, indem sie die

einzigartige Position des Unternehmens auf dem Markt definiert und hervorhebt,

was das Unternehmen von anderen unterscheidet und welchen Wert es für Kunden in

allen Segmenten bietet. Das neue Markenversprechen lautet, das Leben besser zu

gestalten, indem man Mobilität einfacher, intelligenter und nachhaltiger macht.





Die vereinte Gruppe Ayvens ist in der Lage, der führende globale Akteur fürnachhaltige Mobilität zu werden. Mit der weltgrößtenMehrmarken-Elektrofahrzeugflotte als Teil von insgesamt 3,4 MillionenFahrzeugen, die weltweit verwaltet werden, will das Unternehmen den Weg zuNetto-Null-Emissionen anführen und die digitale Transformation der Brancheweiter gestalten.Die neue einheitliche Marke schafft eine starke Identität für zwei hochangesehene Branchenakteure:Ein neuer Name und ein neues LogoAyvens ist ein einprägsamer, einfacher Name, der den Weg des Fortschrittsaufzeigt. Er wird von einem Symbol begleitet, das den Zusammenschluss derbisherigen Unternehmen als ein Team darstellt, das auf ein gemeinsames Zielhinarbeitet, mit einem starken, stabilen Fundament an der Basis und einer nachoben fließenden Form als Symbol für Fortschritt und Dynamik.Der Name wird von seinem weltweit renommierten Mehrheitsaktionär, der SociétéGénérale, ausdrücklich befürwortet.Eine neue grafische IdentitätDie grafische Identität vermittelt Energie durch eine freundliche, moderneSchriftart und lebendige, einzigartige Farben, die von der natürlichen Umgebunginspiriert sind und sich auf dem Markt abheben sollen.Die fröhliche und dynamische Ikonographie fängt das Wesen der Mobilität ein,indem sie schöne Momente zeigt, die im Alltag verankert sind.Ein neuer Markenslogan"Better with every move" (Besser mit jeder Bewegung) fasst das Ziel desUnternehmens zusammen, durch kontinuierlichen Fortschritt "bessere" Mobilitätfür Kunden, Unternehmen und die Umwelt zu schaffen.ALD Automotive | LeasePlan beauftragte Dragon Rouge, eine globale Designagentur,mit der Entwicklung einer Mobilitätsmarke, die beide in der Mobilitätsbranche