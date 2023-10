Marktguru Hussman warnt vor 60-Prozent-Crash bei US-Aktien

"Die Marktbewertungen befinden sich an einem der drei größten Blasen-Extremwerte in der US-Geschichte", so der erfahrene Investor und Finanzhistoriker John Hussman in seinem jüngsten Forschungsbericht. Zwei frühere Perioden (1929 und 2000) rücksichtsloser Spekulationen endeten katastrophal und die aktuelle Blase werde sich wahrscheinlich auf ähnliche Weise auflösen, fügte er hinzu.

Hussman stützt seine düsteren Aussichten auf eine Analyse der Aktienmarktrenditen des vergangenen Jahrhunderts. Demnach endete praktisch jeder Marktzyklus in der Geschichte damit, dass die prognostizierten Gesamtrenditen des S&P 500 auf historische Normen zurückkehrten. "Zum jetzigen Zeitpunkt würde dies einen Wertverlust von über 63 Prozent beim S&P 500 bedeuten", zitiert Business Insider Hussman. Der Index könnte dementsprechend auf etwa 1.600 Punkte fallen. Das wäre der niedrigste Stand seit 2013.