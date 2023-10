Hedgefonds-Legende Paul Tudor Jones warnt vor zweistelligem Aktiencrash

"Wir werden wahrscheinlich irgendwann im ersten Quartal des nächsten Jahres in eine Rezession geraten, wahrscheinlich, weil der Anleihenmarkt, einfach durch Angebot und Nachfrage, weitere Zinserhöhungen fordern wird, weil wir noch keinen Clearingpreis für langfristige Schulden haben", so der hochkarätige Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones in der Sendung "Squawk Box" von CNBC. "Diese Zinserhöhungen werden uns also wahrscheinlich in eine Rezession stürzen."

Um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen, hat die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze auf den höchsten Stand seit Anfang 2001 angehoben und gleichzeitig angedeutet, dass die Kreditkosten noch länger hoch bleiben werden.