Batterie-Recycler im freien Fall – Li-Cycle stoppt US-Projekt

Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle ist dabei auch die letzten verbliebenen Anleger in die Flucht zu schlagen. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits über 50 Prozent an Wert verloren hat, geht es allein heute noch einmal über 40 Prozent in die Tiefe.

Li-Cycle stoppt die Bauarbeiten für sein Werk in Rochester in der Nähe von New York. Wie die Kanadier mitteilen, gehen sie davon aus, dass die Kosten für die Recycling-Anlage deutlich über den Prognosen liegen. Das Brisante an der Feststellung: Zu Jahresbeginn bekam Li-Cycle vom amerikanischen Energieministerium ein Darlehen in Höhe von 375 Millionen US-Dollar, das an bestimmte Bedingungen geknüpft war. Fordert die Behörde ihr Geld jetzt zurück?

Die Wolken werden immer düsterer

Der Plan von Li-Cycle steht auf der Kippe. Ursprünglich sollte die Anlage in Rochester bei Vollbetrieb jährlich 200.000 Batterien von Elektrofahrzeugen verarbeiten. Jetzt steht es in den Sternen, ob die Anlage überhaupt in Betrieb geht. Li-Cycle gibt zwar an, eng mit dem Energieministerium zusammenzuarbeiten, aber die Behörde wird sicherlich nicht erfeut sein über den Stopp der Bauarbeiten.

Die Anlage sollte eine Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Li-Cycle werden. Im Gegensatz zu den vier Werken, welche die Kanadier schon in Nordamerika betreiben, sollte die Anlage in Rochester fertiges Lithiumcarbonat liefern – 8.500 Tonnen jährlich.

Quartalszahlen deuteten das Übel schon an!

Im zweiten Quartal brach bei Li-Cycle der Umsatz ein und der Verlust weitete sich aus. Von April bis Juni verbuchten die Kanadier Erlöse in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Experten klar verfehlt. Die Analysten hatten mit 8 Millionen US-Dollar gerechnet. Fallende Preise für Nickel und Kobalt verhinderten einen höheren Umsatz der Kanadier.

Rote Zahlen werden größer

Ein Mix aus höheren Betriebs-, Rohstoff- und Lieferkosten sorgte dafür, dass Li-Cycle seinen operativen Verlust um etwa 30 Prozent von Minus 30,6 auf Minus 39,7 Millionen US-Dollar ausweitete. Unterm Strich wurde der Verlust von 28,1 auf 35,3 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich ausgeweitet.

Investor gesucht?

Jetzt scheinen sich die Kanadier bei dem Werk in Rochester verplant zu haben. Damit gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder rückt das amerikanische Energieministerium mehr Geld raus oder Li-Cycle findet einen Investor, der in das Projekt einsteigt.

In Italien auf Sardinien betreiben die Kanadier zum Beispiel eine Recycling-Anlage zusammen mit dem Schweizer Rohstoff-Konzern Glencore. Vielleicht steigt Glencore ja auch in den USA mit ein oder ein Autobauer sichert sich über einen Zusammenarbeit seinen Vorrat an Lithiumcarbonat.

Umicore die bessere Wahl!

Ein Einstieg bei Li-Cycle kommt aktuell einem Griff ins fallende Messer gleich. Die Kanadier scheinen sich übernommen zu haben und bekommen dafür die Quittung von den Anlegern. Wer sich trotzdem beim Thema Batterie-Recycling engagieren möchte, der findet bei Umicore deutlich bessere Voraussetzungen. Der belgische Recycler, der aktuell auch eine Anlage in Nordamerika auf die Beine stellt, ist erst kürzlich mit BMW ins Geschäft gekommen. Die Aktie hat darauf einen gehörigen Freudensprung hingelegt.

Den Großteil der Gewinne hat die allgemeine Marktlage zwar wieder aufgezehrt, trotzdem planen die Belgier vorsichtiger und werden wohl schneller die Früchte ihrer Planungen ernten. Anleger mit Geduld und Weitsicht treffen mit Umicore keine schlechte Wahl. Allerdings sollte vor einem Einstieg noch abgewartet werden, ob der Kurs nicht wieder in seinen Abwärtstrend eintaucht.

Markus Weingran, Aktien Experte wallstreetONLINE Börsenlounge