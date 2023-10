US-Wirtschaft wächst 4,9 Prozent, so stark wie seit fast zwei Jahren nicht mehr

Das Wachstum lag, wie auch schon im zweiten Quartal, deutlich über dem, was die Fed-Beamten als nicht-inflationäres Wachstum von etwa 1,8 Prozent ansehen.

Das BIP wuchs im vergangenen Quartal mit einer annualisierten Rate von 4,9 Prozent, was dem schnellsten Wachstum seit dem vierten Quartal 2021 entspricht. Von Dow Jones befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent gerechnet.

Auch wenn das robuste Wachstumstempo des letzten Quartals wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird, zeigt es doch die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft trotz der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank. Das Wachstum im vierten Quartal könnte sich wegen der Streiks der Autobauer-Gewerkschaft und der Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studienkrediten durch Millionen von Amerikaner verlangsamen.

Die meisten Ökonomen haben ihre Prognosen revidiert und glauben nun, dass die Fed eine "weiche Landung" der Wirtschaft herbeiführen kann. "Wir sehen das genaue Gegenteil (einer Rezession)", sagte Sal Guatieri, ein leitender Wirtschaftswissenschaftler bei BMO Capital Markets in Toronto, gegenüber Reuters. "Der amerikanische Verbraucher, der größte Motor der US-Wirtschaft, scheint zur Jahresmitte einen Aufschwung erlebt zu haben, vor allem weil sich das Vertrauen im Sommer aufgrund der Erholung des Aktienmarktes und der stabileren Benzinpreise verbessert hat."

Die Verbraucherausgaben, die mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsaktivität ausmachen, waren voraussichtlich die Haupttriebkraft, da die Amerikaner langlebige Güter wie Kraftfahrzeuge kauften und auch Konzerte besuchten. Die Ausgaben für Waren scheinen erheblich zugenommen zu haben, da die Preise gesunken sind.

Wohl keine Zinserhöhung geplant

Ein starker Arbeitsmarkt hat die Verbraucherausgaben gestützt. Obwohl sich das Lohnwachstum verlangsamt hat, steigt es etwas schneller als die Inflation, was die Kaufkraft der Haushalte erhöht. Das Wachstum im letzten Quartal wurde auch durch ein geringeres Handelsdefizit begünstigt, das auf starke Exporte und höhere Lagerinvestitionen zurückzuführen ist.

Die BIP-Daten werden sich wahrscheinlich nicht auf die kurzfristige Geldpolitik auswirken, da sich die finanziellen Bedingungen bereits verschärft haben und die Renditen der US-Staatsanleihen in die Höhe geschnellt sind, während der Aktienmarkt abverkauft wurde.

Laut FedWatch der CME Group erwarten die Finanzmärkte, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer Sitzung vom 31. Oktober bis 1. November unverändert lässt. Seit März hat die US-Notenbank ihren Benchmark-Tagesgeldsatz um 525 Basispunkte auf die aktuelle Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent seit März 2022 angehoben.

"Ich denke, dass (der starke BIP-Bericht) bereits in ihre Überlegungen eingeflossen ist", sagte Yelena Shulyatyeva, eine leitende Ökonomin bei BNP Paribas in New York, vor Bekanntgabe der BIP-Zahlen gegenüber Reuters. "Wir sind der Ansicht, dass wir den Endpunkt dieses Konjunkturzyklus erreicht haben.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion