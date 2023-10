Nun wird es eng!

Der Nasdaq 100 sieht sich einer überaus herausfordernden Gemengelage gegenüber. Die Quartalsberichtssaison läuft mit all ihren Chance und Risiken. Die geopolitische Lage hat sich in den letzten Wochen erheblich eingetrübt, was wiederum die Risikoaversion steigen ließ. Und nicht zuletzt wird die US-Notenbank am kommenden Mittwoch (01. November) über das Leitzinsniveau in den USA entscheiden. Auch dieser Termin birgt ein gewisses Risiko…

Dass sich das Ganze vor einer sich immer stärker eintrübenden charttechnischen Konstellation abspielt, macht die Situation auch nicht unbedingt lauschiger…

Rückblick. Bereits in unseren letzten Kommentierungen zum Nasdaq 100 hatten wir immer wieder eine potentielle S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formationen thematisiert; zuletzt Ende September.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Nasdaq 100 nimmt den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 14.500 Punkte so langsam, aber sicher ins Visier. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die leicht abfallende Nackenlinie (orange dargestellt) der potentiellen SKS-Formation. Ein Rücksetzer unter die 14.500 Punkte würde die Formation vervollständigen. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte den Nasdaq 100 weiter unter Druck setzen. Kurzum. […] Aus charttechnischer Sicht steuert der Nasdaq 100 auf eine eminent wichtige Phase zu. Ein Rücksetzer unter die 14.500 Punkte gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Anderenfalls könnte es ungemütlich werden. Ein Bruch der 14.500 Punkte könnte die Unterstützungen bei 14.200 Punkten und 13.250 Punkten auf den Plan rufen.“



In der Folgezeit wurde es das erste Mal eng für den Nasdaq 100. Der Index setzte unter die Nackenlinie (orange dargestellt) der SKS-Formation und durchbrach daraufhin auch die Unterstützung bei 14.500 Punkten. Damit öffnete sich für den Index die Tür in Richtung 14.200 Punkte. Zudem schien die Vervollständigung der SKS-Formation in Sack und Tüten zu sein. Doch der Nasdaq 100 offenbarte in der damaligen Situation Comebackqualitäten und drehte im Bereich von 14.400 Punkten wieder nach oben ab. Das damalige Verkaufssignal hatte somit keine Chance, sich zu entwickeln.

Es folgte eine Erholung, die den Nasdaq 100 noch einmal bis in den Bereich von 15.300+ Punkte führte, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und den Index daran hinderten, den Widerstand um 15.500 Punkte zu überwinden. Seitdem steht der Nasdaq 100 wieder unter Druck.

Der aktuell zu beobachtende Rücksetzer weist mittlerweile veritable Dynamik auf. Die 14.500 Punkte / 14.400 Punkte wurden bereits unterschritten. Damit ist der Weg in Richtung 14.200 Punkten frei. Auch eine Bewegung in Richtung 14.000 Punkte (inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie) ist nicht auszuschließen.

Sollte es für den Index gar unter die 14.000 Punkte gehen, könnten die 13.250 Punkte tatsächlich noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die SKS-Formation scheint nun doch noch ihre Wirkung entfalten zu wollen, wenn auch verspätet. Eine nachhaltige Entlastung würde weiterhin ein Comeback des Index oberhalb von 15.500 Punkten mit sich bringen.