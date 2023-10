Schön ist anders…

Obwohl der Oktober anders als sein Ruf „eigentlich“ ein kein so schlechter Börsenmonat ist, scheint er in diesem Jahr genau diesem Ruf gerecht werden zu wollen. Zwar blieben größere Verwerfungen im Dax bislang aus, doch es ging für den Index nach und nach bergab. Und ob dem Dax auf den „letzten Metern“ noch ein furioser Monatsausklang gelingen wird, darf angesichts der vielen und auch vielschichtigen Belastungsfaktoren in Frage gestellt werden.

Der Dax sieht sich einer außerordentlich anspruchsvollen Gemengelage gegenüber. Die geopolitischen Risiken spielen wohl die wichtigste Rolle gegenwärtig. Die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten und eine Ausweitung des Konflikts lasten auf der Stimmung der Marktakteure. Gemeinhin gilt ja die Erwartungshaltung, dass politische Börsen nur kurze Beine haben würden, doch dieser Konflikt könnte die Finanzmärkte und insbesondere die Aktienmärkte noch eine ganze Weile in Atem halten.

Doch nicht nur die Geopolitik sorgt für Unbehagen. In der nächsten Woche tagt der FOMC der US-Notenbank. Am kommenden Mittwoch (01. November) gibt es dann die Leitzinsentscheidung der Fed. Gibt die Fed den Startschuss für eine (Jahresend)Rally oder erweist sie sich diesbezüglich als Spielverderber? Ein wenig Geduld ist noch gefragt.

Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. Noch lässt sich natürlich kein abschließendes Fazit ziehen, doch die bislang vorgelegten Zahlen nähren zumindest die Hoffnung darauf, dass es so schlecht nicht wird.

Blicken wir noch auf die charttechnischen Aspekte. Mit dem Rücksetzer unter die 15.000 Punkte musste der Dax einen herben Rückschlag verkraften. Der zuvor zu beobachtende Rücksetzer unter die 15.450 Punkte mahnte bereits zur Vorsicht. Der Rücksetzer unter die 15.000er Marke hat das Korrekturszenario noch einmal bestätigt. Dass es dem Index seitdem auch nicht mehr gelungen ist, über die 15.000 Punkte zurückzukehren, unterstreicht die aktuelle Schwäche. Und so richten sich die Blicke gen Süden. Im Bereich von 14.500+ Punkten befindet sich eine wichtige Unterstützung. Im besten Fall gelingt es dem Dax, das Korrekturszenario auf diesen Bereich zu begrenzen. Ein Bruch der 14.500 Punkte würde wiederum die 14.000 Punkte auf die Agenda setzen.