UBS stuft BILFINGER auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger vor den am 13. November erwarteten Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben. Die Einstufung auf "Buy" belassen. Der wichtigste Frühindikator sei wohl eine erfolgreich fortgesetzte Margenverbesserung, die sich im zweiten Quartal bereits beschleunigt habe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass dies dem Industriedienstleister gelungen ist. Der Turnaround sei auf einem guten Weg und dürfte durch Übernahmen vorangetrieben worden sein./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 18:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 33,68EUR gehandelt.