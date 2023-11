Die Nachricht, über die das Wall Street Journal (WSJ) am Dienstag berichtete, kommt nach den Erschütterungen der Büroarbeit und des kommerziellen Immobilienmarktes infolge der Pandemie. Mittlerweile ist die einstmals hochfliegende Vision von WeWork für eine neue Arbeitsplatzkultur unter Fragen zu der Finanzierung des Konzerns und seiner Unternehmensstruktur zusammengebrochen.

Die Aktien von WeWork haben am Dienstag nachbörslich fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, nachdem bekannt wurde, dass der einst so erfolgreiche Co-Working-Space-Anbieter plant, bereits nächste Woche Insolvenz anzumelden.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!

Das WSJ berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass WeWork einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 in New Jersey erwägt. WeWork wollte den Bericht nicht bestätigen und erklärte, dass man "Spekulationen nicht kommentiere".

Die Aktien brachen am Dienstag im außerbörslichen Handel bis zu 42 Prozent ein und näherten sich damit mit großen Schritten der Marke von einem US-Dollar an, ab dem sie als Pennystock gelten. Bereits im regulären Handel waren sie knapp zwölf Prozent auf 2,28 US-Dollar abgesackt. Die Titel sind in diesem Jahr bisher um 96 Prozent gefallen, da das Unternehmen Probleme hat, seine Rechnungen zu bezahlen und seine Mietverträge neu zu verhandeln.

Im August erklärte WeWork, es bestünden "erhebliche Zweifel" an seiner Fähigkeit, im Geschäft zu bleiben. Damals warnte David Tolley, der damalige Interimschef, vor einem "Überangebot an Gewerbeimmobilien, zunehmendem Wettbewerb bei flexiblen Flächen und makroökonomischer Volatilität" sowie einer "schwächeren Nachfrage".

Im zweiten Quartal verlor WeWork 397 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gab an, über eine Liquidität von 680 Millionen US-Dollar zu verfügen, wovon 205 Millionen US-Dollar in bar waren.

Tolley wurde in diesem Monat zum ständigen Geschäftsführer von WeWork ernannt. Chief Operating Officer Anthony Yazbeck verließ das Unternehmen ebenfalls in diesem Monat.

Am Dienstag schloss WeWork eine siebentägige Nachsichtsvereinbarung mit den Anleihegläubigern ab, nachdem eine 30-tägige Frist für die Zinszahlungen abgelaufen war.

Das Unternehmen hatte Anfang des Monats die Zinszahlungen für einige seiner Anleihen ausgesetzt, um sich mehr Zeit zu verschaffen, mit seinen Kreditgebern über Optionen zu sprechen und einen Teil seiner Liquidität zu erhalten. Zu den Kreditgebern gehören der Vision Fund II von SoftBank und Goldman Sachs. SoftBank war ein wichtiger Geldgeber von WeWork.

Aufgepasst: Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang! Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Die aktuellen finanziellen Schwierigkeiten zeichnen ein ganz anderes Bild als 2019. Damals schätzte SoftBank die Bewertung von WeWork auf 47 Milliarden US-Dollar. Doch die Bemühungen des Unternehmens, an die Börse zu gehen, scheiterten an den Bedenken der Investoren wegen der hohen Verluste und an den Konflikten und dem Verhalten von Adam Neumann, dem Geschäftsführer, Gründer und wichtigsten Werber des Unternehmens.

Neumann trat in diesem Jahr als CEO zurück. WeWork ging 2021 über eine spezielle Übernahmegesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) an die Börse.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion