PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag mit Ausnahme von Moskau Zuwächse verzeichnet. Die Börsen folgten damit im Großen und Ganzen der starken Verfassung an den Aktienmärkten in Europa und den USA. Die Märkte reagierten vor allem auf die Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend, die Hoffnungen weckten, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA beendet sein könnte.

Europäische Notenbanken folgten am Donnerstag mit ihren Zinsentscheiden der Fed, die am Vorabend erneut keinen Zinsschritt mehr vornahm. So beließ die tschechische Zentralbank den Leitzins bei 7,00 Prozent, während die britische Notenbank ihren geldpolitischen Schlüsselsatz bei 5,25 Prozent stabil hielt. Beide Entscheidungen waren von Ökonomen im Vorfeld erwartet worden.