Wirtschaft Dax bleibt am Mittag im Minus - Konjunktursorgen bleiben

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.090 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von SAP, Eon und Symrise entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei Daimler Truck, Fresenius und Siemens Energy. "Die europäischen Marktteilnehmer müssen am Dienstag mit viel Licht und Schatten auskommen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.