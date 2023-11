Die wichtigste Kryptowährung ist in nur wenigen Wochen um mehr als ein Drittel gestiegen, was dazu führte, dass von einigen Marktteilnehmern ein neuer Bullenmarkt ausgerufen wurde. Die bis zum Start der Aufwärtsbewegung mehrere Monate anhaltende Periode mit historisch niedriger Volatilität und geringen Handelsvolumina ist damit zu Ende.

Der Bitcoin-Kurs stieg in den letzten 24 Stunden um vier Prozent auf über 36.800 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2022, als Kryptowährungen in einen heftigen Bärenmarkt stürzten. Damals war das Stablecoin-Netzwerk Terra zusammengebrochen und hatte eine Reihe von Insolvenzen in der Branche ausgelöst.

"Mit Blick auf die Zukunft wird der Durchbruch über die Marke von 37.000 US-Dollar ein bedeutender Meilenstein sein, und unser Ausblick ist optimistisch, was die Preisentwicklung von Bitcoin angeht", sagte Douglas Comin, ein leitender Krypto-Optionen-Händler bei der Investmentgruppe XBTO, gegenüber Barron‘s. "Die Dynamik scheint sich fortzusetzen, da der Kryptowährungsmarkt immer stärker die Aufmerksamkeit von institutionellen Anlegern auf sich zieht."

Die Kursentwicklung des Bitcoin übertrifft die des Dow Jones Industrial Average und des S&P 500 weiterhin bei weitem, da er vor allem aufgrund von Krypto-Katalysatoren zugelegt hat, obwohl sich das Umfeld für risikosensitive Vermögenswerte im Allgemeinen ebenfalls verbessert hat. Die Hauptantriebskraft hinter dieser Token-Rallye war die Hoffnung, dass die US-Regulierungsbehörden bald den ersten börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) genehmigen werden, was voraussichtlich eine neue Welle des Interesses von Privatanlegern und institutionellen Investoren an Kryptowährungen einleiten könnte.

Es gibt Gründe für die Annahme, dass die Kursgewinne anhalten können. Zum einen sind die Händler extrem optimistisch und gehen große Wetten auf dem Krypto-Derivatemarkt ein, die die Preise nach oben treiben sollten. Es gibt eine beträchtliche Menge an Bitcoin-Call-Optionen, die nächsten Monat um die Marken von 40.000 und 50.000 US-Dollar herum auslaufen, wie Rachel Lin, CEO der Handelsplattform SynFutures, diese Woche feststellte. Call-Optionen sind Verträge, die Händlern das Recht geben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen.

Ein weiteres Zeichen für den Aufwärtstrend ist der "Crypto Fear and Greed Index", der in dieser Woche den höchsten Stand seit November 2021 erreichte, als Bitcoin in der Nähe des Allzeithochs um 69.000 US-Dollar lag.

Drittens spricht der technische Markthintergrund für eine Rallye. "Sollte Bitcoin einen weiteren Ausbruch erleben, würde der nächste Widerstand bei 42.200 US-Dollar liegen", schrieb Katie Stockton, geschäftsführende Partnerin beim technischen Analyseunternehmen Fairlead Strategies, in einer Notiz in dieser Woche, als Bitcoin unter 35.000 US-Dollar gehandelt wurde.

Und zu guter Letzt ist das Angebot an Token historisch knapp. Wobei die Menge an Bitcoin in den Händen von Langzeitbesitzern, die nur ungern verkaufen, nahe einem Allzeithoch liegt, so die Analysten der Krypto-Marktforschungsgruppe Glassnode. Ein knappes Angebot in einem Markt, in dem sich bullishe Händler um Kryptowährungen reißen, hat das Potenzial, die Gewinne in die Höhe zu treiben. "Die kommenden Monate werden für Bitcoin-Anleger spannend", so die Glassnode-Analysten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion