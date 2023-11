Der Krypto-Markt hat gerade ein Momentum: Die bekannteste digitale Krypto-Währung, der Bitcoin sorgt in der Branche für positive Schlagzeilen: Der Wert hat innerhalb eines Monats um ein Drittel zugelegt und liegt aktuell bei rund 36.554 Euro pro Bitcoin. Damit hat der Kurs dauerhaft die psychologisch wichtige Marke von 35.000 US-Dollar geknackt und notiert damit so hoch, wie zuletzt im Mai 2022.

Den Hype verdankt der Krypto-Coin vor allem zwei Katalysatoren: Den Erwartungen der Anleger, dass im kommenden Jahr die ersten börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Spot-Bitcoin-ETF) in den USA an den Start gehen könnten und dem Bitcoin Halving, das voraussichtlich ebenfalls 2024 ansteht. Dabei wird die Belohnung für die Miner für erfolgreiches Schürfen neuer Kryptos halbiert. Das passiert ungefähr alle vier Jahre, wenn eine bestimmte Menge neu geschöpfter Bitcoins erreicht ist. Auf das Halving folgt in der Regel ein Bullenmarkt.