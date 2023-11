PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag den Handel mehrheitlich im Minus beendet. Klaren Zuwächsen in Budapest standen Abschläge in Prag, Warschau und Moskau gegenüber.

An der Warschauer Börse gab der Wig-20 um 1,37 Prozent auf 2141,09 Punkte nach, nachdem er am Vortag noch in einem ähnlichen Ausmaß zugelegt hatte. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,20 Prozent auf 71 545,80 Zähler. Bank Handlowy schlossen nach ihrer Ergebnisvorlage mit minus 0,9 Prozent. Eurocash legten ebenfalls Zahlen vor. Die Aktie des Handelskonzerns verbuchte einen Zuwachs von 0,6 Prozent.