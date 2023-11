Astrazeneca fielen um 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hatte in Studien mit Lungenkrebs-Patienten einen Rückschlag bei einem seiner Kassenschlager erlitten./bek/he

Deutlich nach unten ging es mit minus 5,5 Prozent für Vodafone . Der Service-Umsatz des britischen Telekomanbieters in Europa habe zwar positiv überrascht, schrieb Analyst Polo Tang von der Bank UBS. Angesichts höherer Energiekosten seien aber die operativen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Telekomsektor war derweil neben dem Sektor Öl und Gas der einzige Verlierer im Sektortableau.

Profiteure der gesunkenen Zinsen in den USA waren die Immobilienaktien, der Sektorindex stieg um 7 Prozent. Bei niedrigeren Zinsen an den Kapitalmärkten können sich die Immobiliengesellschaften günstiger refinanzieren und Verkäufe von Immobilien werden lukrativer.

Der französische Cac 40 kletterte um 1,39 Prozent auf 7185,68 Zähler, während der britische FTSE 100 mit plus 0,20 Prozent auf 7440,47 Punkte deutlich zurückblieb. Hier dürfte das vor allem zum US-Dollar starke Pfund gebremst haben, das den britischen Unternehmen Wettbewerbsnachteile bereiten kann.

In den USA gingen im Oktober die Verbraucherpreise zurück. Auch die Kerninflation sank leicht, während Ökonomen mit einer unveränderten Rate gerechnet hatten. Die Kernrate wird von der US-Zentralbank Fed besonders beachtet. "Die (...) Inflationsdaten sind aus unserer Sicht ein weiterer Fingerzeig, dass die Leitzinsen sowohl in Europa als auch den USA ihren Gipfel erreicht haben", schlussfolgerte Stratege Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Rückgang der Inflation in den USA hat den europäischen Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Anschub verliehen. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,41 Prozent auf 4291,72 Punkte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten.

