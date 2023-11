Die Inflation ist tot, die Aktienmärkte jetzt zwangsläufig auf dem Weg zum Allzeithoch - das ist die Meinung der nun sehr lauten Euphoriker. Aber da gibt es ein Problem für die Fed, nämlich zwei Alternativen: wenn die Anleihrenditen weiter fallen und die Aktienmärkte weiter steigen, dann lockern sich die financial conditions wieder - mit der Folge von neuer Nachfrage und dann neuer Inflation. Letztere dürfte aufgrund des Basiseffekts ohnehin bald wieder ansteigen. Das ist die eine Variante. Die andere ist: die US-Wirtschaft fällt in eine Rezession - was auch nicht so fürcherlich bullisch für Aktien wäre, selbst wenn dann die Fed die Zinsen senkt. Heute vor allem US-Nebenwerte aus dem Russell 2000 massiv im Plus - während der VIX zwar fällt, aber angesichts der Aktien-Rally doch eher mit moderaten Abschlägen. Und warum zeigen Gold und Bitcoin keine euphorische Reaktion (Bitcoin heute sogar im Minus)?

