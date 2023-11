Spätestens mit der Veröffentlichung von ChatGPT & Co ist den meisten klar: Künstliche Intelligenz (KI) ist keine ferne Zukunftsmusik mehr, sondern längst Teil unserer Realität. Das Research-Institut der Investmentbank Morgan Stanley rechnet etwa für die USA damit, dass bis zum Jahr 2026 Angestellte in zwei von fünf Berufen mit KI zu tun haben werden. Damit verbunden seien massive Einsparmöglichkeiten für Unternehmen, denn das entspreche Lohnkosten von mehr als vier Billionen US-Dollar.

Das ruft nicht zuletzt Börsianer auf den Plan, die mit den richtigen Aktien an dieser Entwicklung mitverdienen wollen. Das hat die Analysten von Morgan Stanley rund um Brian Nowak davon überzeugt, sich möglichen Top-Aktien aus dem Bereich KI für 2024 zu widmen. Die Experten fokussieren sich für das kommende Jahr vor allem auf den Return on Investment (ROI). Denn 2023 war für viele KI-Unternehmen geprägt von Investitionen, Testphasen und Prototypen. Diese Investments sollten sich Morgan Stanley zufolge in 2024 auszahlen.