SMT Scharf AG verzeichnet starken Aufwärtstrend im Q3 2023 - Prognose für das Geschäftsjahr angehoben!

Die SMT Scharf AG, ein weltweit führender Anbieter von Transportlösungen und Logistiksystemen für den Untertagebergbau, verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Aufwärtstrend. Der Konzernumsatz stieg leicht um 1,4% auf 22,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erhöhte sich deutlich auf 5,9 Mio. EUR, was auf gesteigerte Umsatzerlöse, Kosteneinsparungen und positive Währungseffekte zurückzuführen ist. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 54,1 Mio. EUR, ein Rückgang von 9,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBIT lag bei 4,1 Mio. EUR.Das After-Sales-Geschäft von SMT Scharf wuchs deutlich, während das Neuanlagengeschäft rückläufig war. Insbesondere in Polen konnte das Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen. In China bleibt der Umsatz auf Vorjahresniveau, während die Umsätze in Russland und Afrika rückläufig waren. In Deutschland stiegen die Umsatzerlöse deutlich an.Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 55,6 Mio. EUR und damit deutlich unter dem Vorjahreswert. Der Auftragsbestand zum 30. September 2023 betrug 24,3 Mio. EUR.Aufgrund der positiven Entwicklung im dritten Quartal und den ersten neun Monaten des Jahres hat SMT Scharf die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Konzernumsatz von 76,0 Mio. EUR und ein EBIT von 4,5 Mio. EUR.Die Analysten der Montega AG bewerten die Entwicklung von SMT Scharf positiv. Insbesondere das starke Ersatzteilgeschäft habe zu einem deutlichen Margensprung geführt. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 12,00 Euro. Sie gehen jedoch davon aus, dass das Neugeschäft in den kommenden Jahren schwach bleiben wird und rechnen mit niedrigen einstelligen jährlichen Umsatzsteigerungen bei unverändertem Margenniveau.Die vollständige Analyse der Montega AG kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden.

