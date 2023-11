PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholung der europäischen Börsen ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag mit 4309,78 Punkten leicht im Minus. Der französische Cac 40 sank um 0,36 Prozent auf 7183,49 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 7452,73 Punkte nachgab.

Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades sprach von einer Konsolidierung nach den vorherigen Gewinnen. Zudem stehen Reden von US-Notenbankmitgliedern an. "Die Aussagen der US-Notenbanker dürften das Interesse der Investoren finden", betonte Marktexperte Andreas Lipkow. "Nachdem die Finanzmärkte in den letzten Handelstagen den Zinsanhebungszenit in den USA eingepreist haben, könnte jede gegenteilige Aussage zu einer nennenswerten Kurskorrektur an den Finanzmärkten führen."