In den letzten Monaten hat die Zahl der Risiken für die Anleihe- und Aktienmärkte zugenommen, und einige Experten fragen sich, wie der Markt so zuversichtlich nach oben gehen kann, obwohl es gegenwärtig eindeutig möglich ist, dass ein oder mehrere tiefgreifende Ereignisse eintreten könnten, die ein systemisches Risiko für die US-amerikanischen und globalen Finanzmärkte darstellen.

Hackerangriff beeinträchtigt Liquidität des US-Staatsanleihemarkts

Beginnen wir mit einem Vorfall, der für große Fassungslosigkeit sorgte: Bei der Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen in der vergangenen Woche, bei der 26 Milliarden US-Dollar an Schuldtiteln angeboten wurden, meldete die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dass sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. Laut ICBC, dem nach Vermögenswerten größten Kreditgeber der Welt, wurde der Handel mit Staatsanleihen durch Schadsoftware, sogenannte Ransomware, gestört. Der Angriff verhinderte, dass Geschäfte abgewickelt werden konnten und hinderte die ICBC daran, Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, sodass sie gezwungen war, die Abwicklungsdetails per Bote mit einem USB-Stick an ihre Geschäftspartner zu senden, um den Schaden zu begrenzen.

Die Lösegeldattacke wurde mutmaßlich von der Hackergruppe Lockbit inszeniert, einer cyberkriminellen Organisation mit Verbindungen nach Russland. Bloomberg berichtete: "Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Gefahr von Cyberangriffen, die eines Tages einen wichtigen Teil des Finanzsystems lahmlegen und damit eine Kaskade von Störungen auslösen könnte – der Albtraum jedes Bankers. Selbst kleine Störungen veranlassen die Verantwortlichen der Banken und die staatlichen Aufsichtsbehörden, zu mehr Wachsamkeit aufzurufen."

"Dies ist ein echter Schock für große Banken auf der ganzen Welt", sagte Marcus Murray, der Gründer der schwedischen Cybersicherheitsfirma Trusec. "Der ICBC-Hack wird große Banken rund um den Globus dazu veranlassen, ihre Abwehrmaßnahmen zu verbessern, und zwar von heute an." Diese Attacke betraf Transaktionen im Wert von etwa neun Milliarden US-Dollar – kein geringer Betrag. Aber stellen Sie sich vor, die Hacker hätten die Auktion zum Stillstand bringen und den Handel ganz zum Erliegen bringen können.

Aber gut, die Auktion wurde von Rick Santelli, Redakteur beim US-Börsensender CNBC, mit der Note "D-" bewertet, was in etwa einer "vier-" entspricht, nachdem die Primärhändler 25 Prozent der versteigerten Papiere, die nicht verkauft wurden, zurücknehmen mussten. Und sowohl die Anleihen- als auch die Aktienmärkte erholten sich in der darauffolgenden Handelssitzung deutlich, wobei die Mega-Cap-Technologieaktien am stärksten zulegten, nachdem die Daten zur Verbraucherstimmung schlechter als erwartet ausgefallen waren und sich die KI-Euphorie im Softwaresektor wie ein Lauffeuer verbreitete.

Die Stimmung sinkt, die Inflationserwartungen steigen – der (Tech-)Markt erholt sich

An dieser Stelle wird es ein wenig seltsam. Am Freitag wurde der Bericht der University of Michigan zur Verbraucherstimmung für Oktober mit 60,4 Punkten gegenüber der Konsensschätzung von 63,7 Punkten veröffentlicht, das bedeutet erneut einen Rückgang, den vierten Monat in Folge. Der Index der aktuellen Wirtschaftslage sank von 70,6 auf 65,7. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr stiegen von 4,2 auf 4,4 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit November 2022, und die Fünfjahres-Inflationserwartungen stiegen mit 3,2 nach 3,0 Prozent auf den höchsten Wert seit 2011. Der Markt reagierte mit einem Anstieg von 1,6 Prozent, wobei der Nasdaq um zwei Prozent zulegte, angeführt von keinem Geringeren als dem Technologiesektor, dem scheinbar nichts etwas anhaben kann.

APAC-Gipfel – wenig Hoffnung auf Annäherung zwischen den USA und China

Trotz neuer Beschränkungen für Chip-Exporte nach China stiegen die Aktien von Halbleitern und Halbleiterausrüstern im Vorfeld des Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping auf dem APEC-Gipfel – dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft – in San Francisco diese Woche. Die beiden Staatsoberhäupter haben sich seit Bidens Wahl nur einmal getroffen, und ich erwarte nicht, dass dieses Treffen gut verlaufen wird. Xi möchte, dass Biden die Unabhängigkeit Taiwans ablehnt und bekräftigt, dass die USA "Business as usual" betreiben und sich in absehbarer Zeit nicht von China abkoppeln werden.

Die USA werden ihrerseits die anhaltende chinesische Unterstützung Russlands in der Ukraine thematisieren wollen; dies ist einer von mehreren Punkten, die keinerlei Zugeständnisse seitens Chinas erwarten lassen. Um nicht vom lukrativen chinesischen Markt abgeschnitten zu werden, wenden die Chip- und Chipausrüstungsunternehmen Umgehungstechnologien an, um Produkte anbieten zu können, die den Exportbestimmungen entsprechen.

Mit der KI "Grok" sagt Elon Musk Microsoft den Kampf an

Am 5. November, bevor der Tech-Sektor eine große Woche feierte, angeführt von keinem Geringeren als Microsoft und seinem offenen generativen KI-Tool ChatGPT, stellte Elon Musk seinen eigenen künstlichen Intelligenz-Bot vor, der ChatGPT Konkurrenz machen soll. Musk behauptete, der Prototyp sei ChatGPT 3.5 in mehreren Benchmarks bereits überlegen.

Die künstliche Intelligenz "Grok" ist das erste Produkt von Musks xAI-Unternehmen und wird derzeit mit einer begrenzten Gruppe von US-Nutzern getestet. Grok wird mit Daten von Musks X, ehemals Twitter, entwickelt und ist daher besser über die neuesten Entwicklungen informiert als alternative Bots mit statischen Datensätzen, heißt es auf der Website des Unternehmens. Außerdem ist er so konzipiert, dass er "mit ein bisschen Witz und einer rebellischen Ader antwortet", heißt es in der Ankündigung. xAI startete im Juli mit einem Team, das sich aus ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI, DeepMind und anderen zusammensetzt. Das Unternehmen sucht immer noch Mitarbeiter für verschiedene Positionen.

Das Verrückte daran ist, dass selbst nach der Ankündigung von Musk, dass Grok mit ChatGPT 3.5 mindestens mithalten kann, die Aktien von Microsoft auf ein neues Allzeithoch stiegen. Warum eigentlich? Ich vermute, dass es sich um einen Sicherheits-Trade von unterinvestierten Fondsmanagern handelt, die unter Druck stehen, bis zum Jahresende noch eine gute Performance zu erzielen. Eine solide Bilanz, ein Unternehmen, das auf allen Zylindern läuft, und eine Marktführerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz, die jetzt in Frage gestellt wird.

Vergessen wir nicht, dass Musk in den Gründungstagen Teil von OpenAI war. Musk stellte seine Unterstützung für das Unternehmen ein, nachdem es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Geschäftsleitung über die Geschwindigkeit und die Art des technologischen Fortschritts gekommen war. Er war der Meinung, OpenAI tue nicht genug, um eine sichere Entwicklung zu gewährleisten Gerüchten zufolge wird X (ehemals Twitter) Grok für 17 Dollar pro Monat anbieten. Eines der herausragenden Merkmale von Grok ist sein Zugang zu Echtzeitdaten von X, ein einzigartiger Vorteil, der es ihm ermöglicht, die neuesten Informationen über aktuelle Ereignisse und Geschehnisse zu liefern, die bei ChatGPT und anderen Chatbots nicht verfügbar sind.

Ich will damit sagen, dass die Nachricht über die Veröffentlichung von Grok an jedem anderen Tag eine ähnliche Wirkung wie eine Abrissbirne auf den führenden KI-Player gehabt hätte. Da es aber keine Möglichkeit gab, in Grok zu investieren, nahm der Markt die Nachricht so auf, als ob der Wettlauf um das überlegene Large Language Model (LLM) ein Katalysator wäre, der die Aktien der führenden KI-Unternehmen und des restlichen Technologiesektors in die Höhe trieb. Im Großen und Ganzen war die Gewinnberichterstattung für den gesamten Sektor weitgehend in Ordnung. Der Mangel an Ertragsstärke wurde verziehen, als der Anleihemarkt anzog und suggerierte, dass niedrigere Zinsen alle Probleme lösen würden.

Auf jeden Fall befinden sich die Anleger in einem einseitigen Markt. Bei der beeindruckenden Rallye der großen Durchschnittswerte in der vergangenen Woche ragte nur der Technologiesektor heraus. Die Rallye im Technologiesektor verdeckt viele andere Marktbereiche, die unter Druck stehen. Die Ein-Jahres-Charts der Sektoren Basiskonsumgüter, Finanzwerte, Gesundheitswesen, Werkstoffe, Immobilien und Versorger sind geradezu hässlich. Die Charts der übrigen Sektoren, mit Ausnahme von Technologie- und Telekommunikation, sind ebenfalls rückläufig.

Was Investitionen in der Welt außerhalb der Big-Cap-Technologie anbelangt, so ist eine intensive Aktienauswahl erforderlich, um dem für Small Caps sehr schwierigen Investitionsumfeld zu trotzen. Der US-Nebenwerteindex Russell 2000 versuchte, seinen primären Abwärtstrend zu durchbrechen, scheiterte jedoch. Vielleicht wird der nächste Test die sprichwörtliche technische Formation mit doppeltem Boden und höherem Tiefpunkt bringen, von der Charttechniker so begeistert sind.

Die Anleger befinden sich in einem überaus kopflastigen Markt, in dem Kursverluste im Technologiesektor höchstwahrscheinlich weiterhin gekauft werden. Angesichts des China-Gipfels, des Krieges im Nahen Osten und des Ablaufs der Frist für die Fortsetzung des Kongresses am 17. November sowie der Daten, die auf eine Zurückhaltung der Verbraucher hindeuten, sollten sie dankbar sein, dass es einen Gewinnsektor gibt, der der größte, der am schnellsten wachsende, der liquideste und der zuverlässigste ist, um in einer ansonsten chaotischen Welt Portfoliogewinne zu erzielen.

