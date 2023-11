Für den Luft- und Raumfahrtkonzern TransDigm sieht Goldman-Analyst Noah Poponak großes Potenzial. Trotz eines starken Anstiegs der Aktien in diesem Jahr, sieht er weiterhin Spielraum für Wachstum, besonders nach einem soliden Quartalsbericht. TransDigm zeichne sich durch konstanten Cashflow und positive Margenentwicklung aus. Das Kursziel wurde von 1.059 auf 1.128 US-Dollar erhöht. Poponak bezeichnet TransDigm als "eines der besten Geschäftsmodelle, das wir abdecken". Nicht ganz so hoch liegt das Kursziel des Analystenkonsens der Daten von MarketScreener zufolge, welches rund 1.050 US-Dollar beträgt. Damit sind knapp 100 US-Dollar an Kurspotenzial pro Aktie drin.

Willis Towers Watson steht ebenfalls im Fokus der Goldmänner, da das Unternehmen laut Analyst Robert Cox in sein stärkstes Umsatz- und Cashflow-Quartal gehe. Er sieht in der jüngsten Umsatz- und Gewinnsteigerung im dritten Quartal Anzeichen für eine erfolgreiche Turnaround-Strategie. Trotz eines Kursanstiegs um circa 15 Prozent im letzten Monat hat Cox das Kursziel auf 284 US-Dollar angehoben, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet von knapp 20 Prozent.

Warner Bros. Discovery bleibe trotz Herausforderungen in der Werbebranche ein Kauf für Analyst Brett Feldman. Nach einem starken Quartalsbericht und Fortschritten in der Direct-to-Consumer-Initiative senkte Feldman zwar sein Kursziel auf 15 US-Dollar, bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung. Er sieht in Warners Bemühungen um Kosteneffizienz und Fokus auf das EBITDA-Wachstum positive Entwicklungen. Das Kurspotanzial beträgt demnach um die 40 Prozent und liegt unter der durchschnittlichen Prognose, die bei MarketScreener mit über 50 Prozent angegeben wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion