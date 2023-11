Ein besonders kritisches Niveau für den S&P 500 sei die Marke von 4.520 Punkten, ein Punkt, an dem der Index zuvor Widerstand erlebt hat. Die Tatsache, dass er nicht gefallen ist, deute darauf hin, dass die Marktteilnehmer weiterhin optimistisch sind und Aktien kaufen.

In der vergangenen Woche verzeichnete der S&P 500 ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Dow Jones Industrial Average um 1,9 und der Nasdaq Composite um 2,4 Prozent zulegten. Dieser Aufschwung wurde hauptsächlich durch die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex für Oktober ausgelöst, der niedriger als erwartet ausfiel und damit die Annahme unterstützte, dass die Federal Reserve die Zinssätze möglicherweise nicht weiter erhöhen wird. Aktuell wird laut Barron's die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember auf nur 0,2 Prozent und die einer Zinssenkung im März auf 28 Prozent geschätzt.

Sollte der S&P 500 die 4520-Punkte-Marke durchbrechen, könnte, geht es nach Experten, eine weitere Rallye einsetzen. Der Index ist nur noch knapp von seinem Ende Juli erreichten Jahreshoch von 4.607 Punkten entfernt. Das Allzeithoch von 4.818 Punkten aus dem Januar 2022 rückt auch immer näher. Die saisonalen Trends könnten ebenfalls helfen, da Aktien im Dezember seit 1950 durchschnittlich um 1,5 Prozent gestiegen sind.

Jay Woods, Chefstratege bei Freedom Capital Markets, ist überzeugt, dass die Voraussetzungen für das Erreichen dieses Höchststandes gegeben sind. "Es gibt zu viel Schwung, zu viel Angst, etwas zu verpassen", sagt er gegenüber Barron's.

Technische Faktoren sind jedoch nicht die einzigen Hürden. Der simultane Anstieg des S&P 500 und des iShares 20+ Year Treasury Bond Fund in der vergangenen Woche deute darauf hin, dass die Renditen dort bleiben müssen, wo sie sind, oder sinken müssen, damit der Index weiter steigen kann. Laut Dennis DeBusschere von 22V Research dürften die zehnjährigen Renditen in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben, solange das geschätzte BIP-Wachstum gleich bleibt.

Wenn die Wirtschaft wächst, könnten die Umsätze der Unternehmen steigen. Analysten erwarten laut dem Nachrichtenportal, dass die Einnahmen der S&P-500-Unternehmen in den nächsten Jahren um jährlich 5,1 Prozent steigen werden. Die Material- und Lohnkosten dürften langsamer steigen, was die Gewinnspannen der Unternehmen erhöhe und mehr Mittel für Aktienrückkäufe freisetze. Der Gewinn je Aktie könnte demnach in den nächsten zwei Jahren um zwölf Prozent steigen.

Tipp aus der Redaktion: Die Top 3 Dividendenaktien für 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen! Fordern Sie hier den neuen kostenlosen Sonderreport von Bryan Perry an und erfahren Sie, wie Sie monatlich hohe Dividendenerträge für Ihr eigenes Depot generieren können.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion