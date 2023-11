Bertelsmann Investments investiert 5 Millionen Euro in Europas größtes digitales Krankenhaus (FOTO)

Gütersloh / London (ots) -



- Bertelsmann Investments beteiligt sich an Doccla

- Kapital zur Expansion in Europa mit Schwerpunkt Deutschland

- Start-up-Technologie senkt Gesundheitskosten um bis zu ein Drittel



Bertelsmann Investments (BI) investiert 5 Mio. Euro in das Start-up Doccla,

Europas führenden Anbieter von virtuellen Krankenhaus-Plattformen für

Telemonitoring. Die Technologie von Doccla ermöglicht eine effektive und

unkomplizierte medizinische Fernüberwachung von Patient:innen in ihrem

häuslichen Umfeld, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird.

Patienten erhalten eine individuell zusammengestellte 'Doccla-Box', die ein

vorkonfiguriertes Tablet sowie medizinische Messgeräte enthält, die je nach

Bedarf Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Sauerstoffgehalt des

Blutes, Blutdruck und eine Reihe anderer Vitalparameter messen.