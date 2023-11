Immobilienmakler Fröndenberg für erfolgreichen Immobilienverkauf

Kurzfassung: Die Immobilienwelt weckte schon früh das Interesse von Manuel Korte, das väterliche Immobilienbüro war hierfür der ideale Ort. Schnell wurde aus diesem Interesse der Wunsch, in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters Hans-Werner Korte zu treten. 1975 eröffnete dieser sein Immobilienbüro in Fröndenberg, fast 50 Jahre später ist der Name Korte noch immer mit einem erstklassigen Service rund um das Thema Immobilien verknüpft - und das längst nicht nur in Fröndenberg.

[Korte Immobilien Fröndenberg - 24.11.2023] Immobilienmakler in Fröndenberg und Umgebung:

Auch in den benachbarten Kommunen Menden, Unna und Holzwickede sowie im näheren Umkreis hat sich das Makler-Unternehmen Korte Immobilien Fröndenberg, das längst in zweiter Generation von Manuel Korte geleitet wird, einen Namen gemacht.



Die Garanten dafür sind damals wie heute der umfangreiche Service und der leidenschaftliche Einsatz für Ihr Anliegen. Ob Sie nun Interesse am Erwerb einer Immobilie haben oder einen starken Partner für den Immobilienverkauf suchen, bei Korte Immobilien Fröndenberg hat man für Ihr Anliegen immer ein offenes Ohr und nimmt sich die nötige Zeit. Denn jeder Kunde wird ganz nach seinen individuellen Anforderungen betreut, gemeinsam mit Ihnen suchen die Experten nach dem passenden Konzept. Der Schlüssel zum Erfolg ergibt sich aus einem Vermarktungsprogramm mit fünf Basisschritten.



1) Analyse:

Zunächst einmal wird im persönlichen Gespräch ermittelt, was den Kunden wichtig ist. Denn der Verkauf einer Immobilie ist immer auch mit Emotionen verbunden, an ihr hängen oftmals eine Vielzahl an Erinnerungen. Entsprechend einfühlsam werden diese vorbereitenden Schritte angegangen, um in Ruhe zu ermitteln, welche Faktoren für Sie als Verkäufer von Bedeutung sind. Zugleich werden die Zielgruppen festgelegt und eine Marktanalyse betrieben. Auf Basis dieser Faktoren erfolgt dann eine realistische Preis-Ermittlung. Je realistischer dieser Preis gesetzt ist, desto schneller stellt sich der gewünschte Verkaufserfolg ein.



2) Strategie:

Was sind die Stärken und Besonderheiten der Immobilie? Mit den Antworten auf diese Frage erhält man zugleich starke Verkaufsargumente, die bei der Vermarktung weiterhelfen. Gemeinsam mit den Erkenntnissen aus der Analyse entsteht so die passende Verkaufsstrategie für Ihre Immobilie. Als erfahrene Profis wissen die Korte-Experten, wie man Ihre Immobilie an den richtigen Stellen in Szene setzt, sodass die passenden Käufer aufmerksam gemacht werden.