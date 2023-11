Bei diesem indischen Tech-Konzern zieht sich Warren Buffett zurück

Wie Bloomberg meldet, verkaufte BH International Holdings - eine Untergesellschaft von Berkshire Hathaway - am Freitag ihr Paytm-Aktienpaket an der Nationalen Börse Indiens (NSE). Es handelte sich dabei um insgesamt 15,6 Millionen Aktien von One 97 Communications, dem Mutterunternehmen des Zahlungsdienstleisters.

Buffett verkaufte die Aktien zum Preis von 877,20 Rupien (etwa 10,52 US-Dollar) pro Aktie, was den Gesamterlös auf rund 14 Milliarden Rupien brachte, rund 168 Millionen US-Dollar. Vor dem Börsengang von Paytm im Jahr 2021 war der Wert der Investition noch auf 21,7 Milliarden Rupien geschätzt worden.