Neben China zählt Indien zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Kein Wunder, dass das Land am Ganges bei international tätigen Unternehmen weit oben auf der Agenda steht und diese ihre Präsenzen vor Ort weiter ausbauen.

Auch der taiwanesische Apple-iPhone-Zulieferer Foxconn Technology, der bei der Montage der populären Smartphones eine zentrale Rolle spielt, will hier künftig stärker investieren, wie CNBC berichtet. Insgesamt sollen rund 1,5 Milliarden US-Dollar in ein bisher nicht näher bezeichnetes Bauprojekt fließen. Dies habe Foxconn am Montag in taiwanesischen Wertpapierdokumenten bekannt gegeben. Die Investition sei bereits in indischen Rupien erfolgt und über die Tochterfirma Hon Hai Technology India Mega Development gelaufen, die seit 2015 im indischen Bundesstaat Maharashtra registriert ist.