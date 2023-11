CoinEx , eine bekannte Kryptowährungsbörse, freut sich, als Silbersponsor der The Next Block Expo aufzutreten und damit sein Engagement für Blockchain-Innovationen zu demonstrieren. Als einer der Hauptteilnehmer wird CoinEx nicht nur als Sponsor auftreten, sondern auch ein spannendes 30-minütiges Seminar und einen 15-minütigen Vortrag auf der Hauptbühne halten. Das Hauptthema des Vortrags wird sich um die „ Diskussion über die Chancen im nächsten Bullenmarkt " drehen und die strategischen Punkte hervorheben, die diese kommende Marktphase bedeutsam machen.

BERLIN, 29. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Next Block Expo, eine der wichtigsten internationalen Veranstaltungen der Blockchain-Branche, kehrt vom 4. bis 5. Dezember 2023 nach Berlin zurück. Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Veranstaltung im November 2022, an der 1.583 Blockchain-Experten aus 45 Ländern teilnahmen, werden für die kommende Ausgabe mehr als 2.500 Teilnehmer erwartet. Renommierte Unternehmen wie 1inch Network, Polygon, Google, Polkastarter, CoinEx und viele mehr werden mit über 140 Rednern auf der Hauptbühne zum Erfolg der Veranstaltung beitragen.

Diese umfassende Präsenz auf der The Next Block Expo unterstreicht das Engagement von CoinEx, der Blockchain-Community wertvolle Einblicke und Expertise zu bieten und die zukünftige Landschaft des Kryptowährungsmarktes proaktiv mitzugestalten.

The Next Block Expo Berlin 2023 bietet eine ideale Plattform für CoinEx, um sein Engagement für die Bedürfnisse der Nutzer und die Förderung eines gemeinschaftlichen Ansatzes zu unterstreichen.

Die Teilnahme von CoinEx an The Next Block Expo verfolgt zwei Ziele. Die Plattform soll es Nutzern ermöglichen, von den Vorteilen der Web3-Technologie zu profitieren, indem sie wertvolle Einblicke und Möglichkeiten bietet. Überdies möchte CoinEx durch sein Engagement für nutzerorientierte Prinzipien die Akzeptanz von Kryptowährungen erhöhen. Der Stand von CoinEx befindet sich unter der Nummer 15. Interessierte Besucher können den Stand besuchen und an der Offline-Veranstaltung teilnehmen.

Über CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse mit dem Ziel, den Handel zu vereinfachen. Die Plattform bietet mehr als 5 Millionen Nutzern in über 200 Ländern und Regionen eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Marginhandel, Futures, Swaps, automatisiertes Market Making (AMM) und Finanzmanagement. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx stets an das Prinzip „Nutzer zuerst" gehalten. Mit dem aufrichtigen Wunsch, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptowährungshandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx seinen Nutzern einen einfachen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es benutzerfreundliche Produkte und Dienstleistungen anbietet.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-zukunft-der-blockchain-entdecken-the-next-block-expo-2023-kehrt-nach-berlin-zuruck-302000957.html