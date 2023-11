"Die Übernahme von ImmunoGen unterstreicht unser Engagement für die Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie und ermöglicht AbbVie eine weitere Diversifizierung unserer Onkologie-Pipeline", zitiert Barron’s AbbVie-CEO Richard A. Gonzalez. Und weiter: "Gemeinsam haben AbbVie und ImmunoGen das Potenzial, den Standard der Versorgung von Menschen mit Krebs zu verändern."

Durch diese Akquisition erhält Abbvie Zugang zu Elahere, einem Medikament zur Behandlung von Eierstockkrebs. ImmunoGen's Aktien sind in diesem Jahr stark gestiegen, insbesondere nach der Veröffentlichung positiver Ergebnisse aus einer klinischen Studie im Mai. Elahere hat in einer entscheidenden Phase-3-Studie das Gesamtüberleben von bereits behandelten Patientinnen signifikant verlängert. Es gehört zu den Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC), die darauf abzielen, Krebszellen gezielt zu zerstören, während sie gesundes Gewebe schonen. Diese Behandlungsform gilt als verträglicher als herkömmliche Chemotherapie.

Die ImmunoGen-Aktie haussiert nach Bekanntgabe der Übernahme und steigt um über 85 Prozent auf 29,25 US-Dollar. AbbVie-Titel notieren nahezu unverändert.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion