Die BionTech-Aktie ist in diesem Jahr um rund ein Drittel gefallen. Die JPMorgan-Analystin hat im Zuge ihrs Downgrades auch das Kursziel gesenkt – von 106 auf 99 US-Dollar. Das neue Kursziel impliziert einen Gewinn von nur fünf Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Am Dienstag hatte bereits die UBS das Kursziel der Aktie von 153 auf 110 US-Dollar reduziert und die Bewertung "Neutral" beibehalten. Analystin Eliana Merle passte demnach ihre langfristigen Prognosen für den Corona-Impfstoff an, ähnlich wie bei Moderna. Sie bemerkte, es sei positiv, dass BioNTech dieses Jahr weiterhin Gewinne anstrebe. Allerdings bestünden kurz- bis mittelfristige Unsicherheiten, solange BioNTech keine Onkologie-Produkte auf den Markt bringen könne.

Die BioNTech-Aktie rutscht am Freitag nach dem Downgrade von JPMorgan um über fünf Prozent ab. Laut Marketscreener lautet der Analystenkonsens "Aufstocken". Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 34 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion