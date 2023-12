NEW YORK (dpa-AFX) - "Je genauer man hinschaut, desto weniger sieht man", urteilt Analystin Anchal Verma von der US-Bank JPMorgan über Carl Zeiss Meditec . Aus ihrer Sicht drohen dem Medizintechnikkonzern heftiger Gegenwind, weniger Umsatzsteigerung und höhere Kosten. Mit ihren operativen Ergebnisschätzungen für 2024 und 2025 liegt Verma bis zu 11 Prozent unter dem Konsens.

Daher nahm die Analystin Carl Zeiss in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei einem Kursziel von 52 Euro mit "Underweight" in die Bewertung auf. Die Aktien fielen in der Folge um 3,7 Prozent auf 79,40 Euro ans Ende des MDax . Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund ein Drittel an Börsenwert verloren und gehören zu den schwächsten Werten im Index der mittelgroßen Unternehmen. Das Jahrestief bei 72,60 Euro ist nicht mehr allzu weit entfernt.