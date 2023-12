"Wir erwarten für 2024 ein flaches Wachstum der europäischen Gewinne pro Aktie, vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer Rezession", erklären die JPMorgan-Strategen in einer Kundenmitteilung. "Wenn die Wirtschaft schrumpft, werden die Gewinne natürlich auf breiter Front zurückgehen."

Die Analyse berücksichtigt mehrere Schlüsselfaktoren, darunter die Erwartung niedrigerer Anleiherenditen und stagnierendes Wirtschaftswachstum in den USA. Die Strategen erwarten, dass der iShares MSCI Eurozone ETF, der den Index abbildet, in der ersten Jahreshälfte 2024 angesichts potenzieller Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen unter Druck geraten könnte, sehen jedoch eine Verbesserung der Renditen in der zweiten Jahreshälfte, da die Zentralbanken die Zinsen nicht mehr erhöhen, sondern wohl senken werden. Händler wetten auf sechs Zinssenkungen der EZB im Jahr 2024.

Interessanterweise zeigen sich die JPMorgan-Strategen im britischen Markt optimistischer. Sie klassifizieren den FTSE 100 als "übergewichtet" und prognostizieren einen Anstieg auf 7.700 Punkte bis Ende 2024. Hohe Dividendenrenditen, niedrige Bewertungen und die inverse Korrelation zwischen Aktienkursen und dem Pfund Sterling sollten den Index nach oben treiben.

Auf Sektorebene bevorzugt JPMorgan defensive Werte wie Gesundheit, Basiskonsumgüter und Versorger, die sich in unsicheren Zeiten besser entwickeln dürften, sowie langfristige Sektoren wie Immobilien und Kommunikationsdienstleistungen, die von sinkenden Renditen profitieren könnten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion