Trotz dieser Aussicht konnte das Unternehmen den jüngsten Einbruch seiner Aktien nicht umkehren. Die Sanofi-Titel fielen am Donnerstag in Paris um 0,9 Prozent auf 85,38 Euro. Sie war am 27. Oktober um 15 Prozent eingebrochen, nachdem CEO Paul Hudson die Margenziele für 2025 aufgab und dümpelt seither auf niedrigem Niveau herum.

Im Vorfeld eines F&E-Tages für Investoren teilte Sanofi mit, dass neun Medikamente und Impfstoffe ein Spitzenumsatzpotenzial von jeweils zwei bis fünf Milliarden Euro haben. Zusätzlich wurden drei Produkte hervorgehoben, die ein Potenzial von über fünf Milliarden Euro aufweisen sollen. Allerdings wurden keine konkreten Angaben zur geplanten Erhöhung des F&E-Budgets gemacht.