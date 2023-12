Liebe Leserinnen und Leser,

MAG Silver: Finanzierung der Explorationen in Deer Trail und Larder durch den freien Cashflow von Juanicipio

Im Interview mit resident & CEO George Paspalas konnten wir für Sie die neusten Nachrichten aus erster Hand in Erfahrung bringen!

MAG Silver (WKN: 460241) betreibt die Silbermine Juanicipio in Mexiko in einem Joint Venture mit Fresnillo und erreichte im dritten Quartal die volle Produktion. Das Unternehmen wird nun einen freien Cashflow generieren, den MAG Silver zur Finanzierung künftiger Explorationen bei Deer Trail und Larder verwenden will. An beiden Standorten sind bereits Bohrprogramme im Gange und wir freuen uns schon auf die Ergebnisse.

Hier geht es zum Interview in englischer Sprache:

Was macht MAG Silver (WKN: 460241) so besonders?

Tier 1 Silberproduktion in erstklassiger Lage

Herausragendes Gebiet für Silber

Größter Silberproduzent der Welt Fresnillo Plc als Betreiber

Strategische Beziehung bietet lokale Präsenz und Expertise

Finanzielle Disziplin und Starke Bilanz

Keine Schulden, disziplinierte Kapitalallokationsstrategie

Stabile Bilanz ergänzt durch freien Cashflow aus Juanicipio

1,2 Mrd. US$ Marktkapitalisierung bei 102 Mio. Aktien

Organisches Wachstumspotenzial treibt Aufwärtsentwicklung

Nur 5% von Juanicipio erkundet

Aufsteigende Erzflüssigkeitszone als Potenzial

Erfolgreiche Ressourcenumwandlung

Exploration bei Deer Trail & Larder

Vollständig auf Silber ausgerichtet

75% der Einnahmen aus Silber

~ 85% aus Edelmetallen

Hoher Gehalt = starke Margen mit niedrigen Produktionskosten

Fazit:

MAG Silver verzeichnete ein solides drittes Quartal und ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen Nettogewinn von über 40 Millionen US$ zu erwirtschaften, und das sogar nur mit minimaler Hilfe des Silberpreises, der die meiste Zeit des Jahres unter 24,00 $/Unze lag. Und was den Katalysator angeht, so können sich die Investoren im nächsten Jahr auf zahlreiche Bohrergebnisse und eine aktualisierte Ressource bei Juanicipio freuen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

