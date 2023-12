Fall vor dem LG Braunschweig - Was ist passiert?

Im vorliegenden Fall vor dem Landgericht (LG) Braunschweig hat ein Mann geklagt, der im Mai 2018 zur Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb eines VW Tiguan einen Darlehensvertrag mit der VW-Bank abschloss. Die Parteien vereinbarten eine Anzahlung in Höhe von 4.000 € plus 48 monatliche Raten zu je 317, 29 €. Dazu einigten sie sich auf eine Schlussrate in Höhe von 20.164,30 € zur vollständigen Tilgung des Darlehens.

Am 2.11.2021 widerrief der Kläger wirksam gegenüber der VW-Bank den Darlehensvertrag. Er gab das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand zurück und verlangte im Gegenzug die Rückzahlung der geleisteten Anzahlung und sämtlicher Raten, welche sich zum Zeitpunkt des Widerrufs auf 17.008,89 € beliefen.

Händlereinkaufswert war zu niedrig angesetzt!

Beide Parteien hatten vertraglich eine Wertersatzpflicht des Darlehensnehmers festgelegt. Der Wertverlust wird nach ständiger Rechtsprechung anhand der Vergleichswert-Methode errechnet. Dabei wird der Verkehrswert des Fahrzeugs einmal zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und einmal zum Zeitpunkt der Fahrzeugrückgabe verglichen.

Hier wurde allerdings über die Höhe des Händlereinkaufswerts, der die Restwertermittlung einbezieht, gestritten. Dieser ist bei der Ermittlung des Wertersatzanspruchs vom Kaufpreis abzuziehen. Ein gerichtlich bestelltes Sachverständigen-Gutachten ergab, dass der Händlereinkaufswert von der Beklagten mit 20.308 € brutto zu niedrig angesetzt war. Dieser läge eigentlich im Rückgabezeitpunkt bei 24.700 €.

Darum lohnt sich der Widerruf eines Autokredits!

Die Differenz zwischen Kaufpreis und Händlereinkaufspreis ist der vom Kreditnehmer zu zahlende und durch die geleisteten Ratenzahlungen bereits abgegoltene Wertersatz. Dadurch dass die von der VW-Bank im Ergebnis gestellte Abrechnung fehlerhaft war, kann der Kläger nun laut des Gerichts einen Betrag in Höhe von 4.392 € von der VW-Bank ersetzt verlangen.

Das Urteil des LG Braunschweig zeigt, dass sich der Widerruf der Auto-Finanzierung lohnen kann - auch bei bereits beendeten Finanzierungen. Die meisten Kreditverträge sind widerrufbar. Zudem besteht die Chance auf einen größeren Geldbetrag bei fehlerhafter Restwertermittlung.

