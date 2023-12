Die Geschichte zeige allerdings auch, dass der Großteil des Bargeldes in Geldmärkten auch bei sinkenden Zinsen dort verbleibt, merkt Adam Turnquist, Chef-Technikstratege bei LPL Financial, an. "Ich denke, man erkennt einige Flows aus Geldmärkten, aber ich glaube nicht, dass wir etwas in der Größenordnung von einer Billion Dollar oder massive Flows sehen werden, wie einige Leute erwarten könnten", sagte Turnquist.

Die jüngste Marktentwicklung zeigt, dass die Umschichtung der Portfolios möglicherweise bereits begonnen hat. Die Renditen der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen, die sich invers zu den Anleihepreisen verhalten, sind seit dem Treffen der Fed am Mittwoch um rund 24 Basispunkte auf 3,9 Prozent gefallen, dem niedrigsten Stand seit Ende Juli. Der S&P 500 ist in diesem Jahr um fast 23 Prozent gestiegen und liegt weniger als zwei unter seinem Rekordhoch.

Viele Anleger bevorzugten es in den vergangenen Monaten, sicheres Einkommen in ultra-sicheren Anlagen zu bunkern, während sie den Ausgang des Kampfes der Federal Reserve gegen die steigende Inflation abwarteten. Laut Daten des Investment Company Institute erreichten Geldmarktfonds am 6. Dezember ein Rekordvolumen von 5,9 Billionen US-Dollar. Das berichtet Reuters.

Dank üppiger Zinsen ist in diesem Jahr viel Geld ist in Geldmarktfonds geflossen. Kommen mit dem bevorstehenden Kurswechsel der Fed Investoren nun zurück in den Aktienmarkt? Das könnte die Rallye weiter anfeuern.

6 Billionen an der Seitenlinie Dieser Cash-Berg könnte die Rallye am Laufen halten

Schreibe Deinen Kommentar