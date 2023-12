PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Freitag kaum verändert beendet. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handelstag an den Finanzmärkten. Mit den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel schlössen immer mehr Marktakteure ihre Auftragsbücher und der Handel verlaufe dementsprechend dünn.

Der PX legte in Prag um 0,24 Prozent auf 1399,12 Punkte zu. Unterstützung für den tschechischen Leitindex lieferten vor allem die Aktien der schwergewichteten Erste Group . Die Titel der auch in Prag notierten österreichischen Bank stiegen um 0,7 Prozent. Auch die Branchenkollegen Moneta Money (plus 0,3 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,4 Prozent) legten zu.