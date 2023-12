Der ET9, ein Luxusfahrzeug mit vier Sitzen in der D-Klasse, strebt an, sich im chinesischen Markt gegen die hochrangigen Wettbewerber wie BMWs 7er-Reihe, die Mercedes-Benz S-Klasse und den Mercedes-Benz Maybach S680 zu positionieren. Der ET9 zeichnet sich durch hochmoderne Technologie aus, einschließlich eines neuartigen Chips für autonomes Fahren, der von Nio selbst kreiert wurde. Dazu kommt die fortschrittliche Aquila 2.0-Technologie, eine 900V Ultra-Hochspannungs-Ladeplattform und die leistungsstarke 46105-Batterie.

Am Dienstag hat die Aktie von Nio einen bemerkenswerten Anstieg von nahezu elf Prozent verzeichnet. Der Aufschwung folgte auf die erneute Empfehlung zum Kauf durch die Bank of America (BofA). Die US-Bank hat ein Kursziel von 11,00 US-Dollar für die Aktie festgesetzt, basierend auf den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens, die auf dem "Nio-Day" präsentiert wurden. Dort enthüllte Nio seinen Spitzen-BEV, die Limousine ET9, sowie einen innovativen, intern entwickelten Chip.

Mit dem Shenji NX9031 stellt Nio seinen ersten 5-nm-Automobilprozessor vor. Dieser beeindruckt mit 50 Milliarden Transistoren und 32-Core-CPUs, wodurch seine Rechenleistung mit der von vier Nvidia Drive-Orin-Chips konkurrieren kann. Nach Tesla ist Nio damit das zweite Automobilunternehmen, das auf einen selbst entwickelten Chip für autonomes Fahren setzt.

Die autonomen Fahrfähigkeiten von Nio werden durch das innovative Aquila 2.0-System und eine Vielzahl von 31 Sensoren unterstützt. Dazu gehören zwei seitliche Lidars und ein 4D-Radar, die eine nahezu vollständige Umgebungserfassung von 350 Grad ermöglichen und so sicheres Fahren auch unter schwierigen Wetterbedingungen garantieren.

Der ET9 wird das erste Modell in China sein, das sowohl die 900V-Ladeplattform als auch die eigens entwickelten 46105-Zellen mit einer hohen Energiedichte von 292 Wh/kg nutzt. Diese Batterien ermöglichen ein schnelles 5C-Laden. Nach nur fünf Minuten an einer 640-kWh-Ladestation kann eine Reichweite von 255 km erzielt werden.

Außerdem präsentierte Nio seine Batteriewechselstation der vierten Generation, die 23 Parkplätze umfasst und täglich bis zu 480 Fahrzeuge bedienen kann, wodurch die Servicezeit um 22 Prozent reduziert wird. Die Planungen für den Bau weiterer dieser Stationen sowie der 640-kWh-Ladestationen sollen im April 2024 anlaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Marketscreener rund 19 Prozent über dem derzeitigen Niveau. Der Konsens lautet Aufstocken.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion