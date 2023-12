Die Allianz-Aktie verzeichnete in 2023 eine robuste Kursentwicklung. Stand zu Beginn des Jahres noch der Kursbereich von 200 Euro im Fokus, notiert die Aktie gegenwärtig oberhalb von 240 Euro.

Obwohl die Aktie in den letzten Handelstagen etwas zurückkam, bietet sich für den Start ins neue Jahr eine spannende und zugleich aussichtsreiche Ausgangsposition. Um diese nicht zu gefährden, sollte jedoch auf den letzten Metern im alten Jahr nicht mehr viel passieren…



Vom kürzlich ausgebildeten 52-Wochen-Hoch ist die Allianz-Aktie etwas zurückgekommen, notiert aber noch immer in unmittelbarer Reichweite zu den knapp 247 Euro.

In den letzten Handelstagen dominierten Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen, doch in Bedrängnis brachten sie die Aktie auf der Unterseite bislang nicht. Damit das so bleibt, sollte sich die Konsolidierung im besten auf den Bereich von 240 Euro beschränken. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Bereich von 234 Euro / 230 Euro zu verorten. Insofern gilt es, einen Bruch der 230 Euro zu vermeiden, um die Aufwärtsbewegung nicht doch noch zu gefährden.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für den Jahresbeginn klar definiert: Die Allianz-Aktie muss über die 247 Euro, um der Aufwärtsbewegung wieder frische Impulse zu verleihen. Der Verlust des kurzfristigen, steil verlaufenden Aufwärtstrends (rot dargestellt) mahnt zur Vorsicht. Sollte es doch noch signifikant unter die 240 Euro gehen, sind zunächst mit weiteren Abgaben in Richtung 234 Euro / 230 Euro zu erwarten.