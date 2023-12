Noch vor 90 Tagen rechnete die Wall Street damit, dass Nvidia im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,76 US-Dollar pro Aktie erwirtschaften würde, so Daten von Yahoo Finance. Heute liegt dieser Wert bei 12,29 US-Dollar pro Aktie.

Für das nächste Geschäftsjahr wird erwartet, dass die Gewinne von Nvidia im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 67 Prozent auf 20,50 US-Dollar pro Aktie steigen werden. Drei Monate zuvor rechneten die Analysten noch mit einem Gewinn von 16,71 US-Dollar pro Aktie.

Die Nvidia-Aktie wird beispielsweise mit einem PEG-Verhältnis (Preis zu erwartetem Gewinnwachstum) von nur 0,5 gehandelt. Ein PEG-Verhältnis von unter eins wird von der Wall Street häufig als potenziell unterbewertete Gelegenheit angesehen.

Die Analysten von Evercore glauben ebenfalls, dass es einen "klaren Weg" gibt, Nvidia zum wertvollsten Unternehmen auf dem Markt zu machen und Apple und Microsoft zu verdrängen. Laut Evercore sei es aber auch nahezu "unmöglich", die Bedenken der Anleger über Gewinnmitnahmen bei Nvidia Anfang 2024 und das Abwärtsrisiko im Zusammenhang mit dem US-Exportverbot für KI-Chips nach China auszuräumen.

Nvidia hat am Donnerstag eine angepasste Version eines hochentwickelten Spielprozessors veröffentlicht, um den amerikanischen Ausfuhrbestimmungen gegenüber China gerecht zu werden. Laut Firmenangaben bietet der Prozessor einen "bedeutenden Fortschritt in Sachen Leistungsfähigkeit, Effizienz und durch künstliche Intelligenz unterstützte Grafikverarbeitung". Ab Januar wird dieser für Kundschaft in China verfügbar sein, erklärte ein Sprecher von Nvidia in einem Gespräch mit Reuters.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion