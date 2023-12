Unsere letzte Kommentierung (vom 27. November) zu Cresco Labs überschrieben wir mit „Das war noch nichts.“.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kommen wir noch einmal auf die charttechnischen Aspekte zurück. Der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch hat den Bereich von 1,5 US-Dollar erreicht bzw. leicht überschritten. Damit befindet sich die Aktie in einer eminent wichtigen Phase. Sollte es ihr doch noch gelingen, sich entscheidend von 1,5 US-Dollar in Richtung 2,0 US-Dollar abzusetzen oder gerät sie erneut unter Druck und taucht womöglich erneut in Richtung 1,0 US-Dollar ab? Die nächsten Tage versprechen spannend zu werden.“

An der bereits damals als heikel zu bezeichnenden charttechnischen Lage hat sich in den letzten Wochen nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Der gescheiterte Versuch, über die 2,0 US-Dollar zurückzukehren, mündete in einem weiteren Kursrückgang.

Zuletzt musste Cresco Labs den eminent wichtigen Kursbereich von 1,5 US-Dollar aufgeben. Die 200-Tage-Linie wurde darüber hinaus bärisch gekreuzt, was das Chartbild noch einmal deutlich eintrübte.

Das Warten auf frische Impulse geht weiter. Nach dem Bruch der 1,5 US-Dollar rückt nun der Kursbereich 1,0 US-Dollar / 0,97 US-Dollar in den Fokus. Die Ausbildung neuer Verlaufstiefs ist vor dem Hintergrund der belastenden Gemengelage nicht auszuschließen… Eine Bewegung über die 2,0 US-Dollar würde das Chartbild zumindest etwas entspannen.