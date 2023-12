Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Ende November überschrieben wir mit „Das hätte nicht passieren dürfen.“.

In der betreffenden Kommentierung hieß unter anderem „[…] Jazz Pharmaceuticals verabschiedete sich vom Kursbereich 130+ US-Dollar und fand sich zügig unterhalb von 120 US-Dollar auf einem neuen 52-Wochen-Tief wieder. Wir haben die aktuelle charttechnische Konstellation in einem 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt. Das ausgelöste Verkaufssignal könnte Jazz Pharmaceuticals nun in Richtung 105 US-Dollar führen. Dieser Kursbereich erlangte im Jahr 2020 eine gewisse Relevanz.“



Jazz Pharmaceuticals fand 2021 durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil.

Die Aktie ringt nach der zurückliegenden Korrektur um einen Boden. Im Fokus des Handelsgeschehens steht der Unterstützungsbereich von 120 US-Dollar. Aufgrund der erlangten Relevanz bestehen durchaus berechtigte Hoffnungen, dass das Unterfangen in diesem Bereich gelingen kann. Allerdings ist auch eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 105 US-Dollar noch nicht vom Tisch. Die nächsten Wochen versprechen vor diesem Hintergrund Spannung.

Ein erstes Zeichen der Entspannung wäre die Rückkehr von Jazz Pharmaceuticals über die Zone 130+ US-Dollar.