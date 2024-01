Das Wall-Street-Unternehmen erwartet, dass der Bitcoin in der zweiten Jahreshälfte ein neues Allzeithoch erreichen werde und das Jahr bei etwa 80.000 US-Dollar abschließt, was etwa 88 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Bernstein prognostiziert auch, dass der Bitcoin im Jahr 2025 150.000 US-Dollar erreichen wird.

Bernstein empfahl Bitcoin-Mining-Aktien, die sowohl ein höheres Risiko als auch und eine höhere potenzielle Rendite als Bitcoin selbst bieten. Riot Platforms und CleanSpark sind Bernsteins bevorzugte Kandidaten. Laut Chhugani handelt es sich bei beiden Unternehmen um "Marktanteilskonsolidierer", die durch ihre eigene Mining-Kapazität einen starken operativen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben. Außerdem profitieren sie von niedrigen Energie- und Produktionskosten, einer hohen Liquidität und Flexibilität in der Bilanz.

"Wir befinden uns außerdem in einem günstigen makroökonomischen Klima, in dem die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben, die Inflation zurückgeht und die Chancen auf geldpolitische Anreize in einem wichtigen Wahljahr weltweit gegeben sind. Wir sind nicht mutig genug, um hier umsichtig zu sein, und wir mögen Bitcoin und Bitcoin-Mining-Aktien viel zu sehr."

Der Markt wartet gespannt auf die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Bernstein gibt sich aber auch bullish was die zweitgrößte Kryptowährung betrifft: Ethereum.

"Wir erwarten, dass das Ethereum-Narrativ nach der Genehmigung des Bitcoin-ETFs stärker wird, da sich der Fokus auf die Ethereum-Spot-ETF-Anträge der gleichen Gruppe von Vermögensverwaltern verlagert. Wir erwarten eine Ethereum-ETF-Zulassung bis Juni 2024", so die Analysten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

