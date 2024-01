Dank des verstärkten Fokus auf Profitabilität und deutlichen Einsparungen bei der Entwicklung des Internet-Nachfolgers Metaverse konnte Mark Zuckerberg im letzten Jahr die Gunst der Anleger zurückgewinnen.

Ferner profitierte Meta Platforms auch vom Hype um Künstliche Intelligenz. Auch beim Anbieter verschiedener Social-Media-Plattformen setzt man auf die Potenziale der Technologie und erhofft sich neben Effizienzgewinnen auch ein verbessertes Targeting etwa beim Ausspielen von für User relevanten Inhalten.

Verkauf jetzt wirft Fragen auf

Nichtsdestotrotz scheint der Chef von den operativen Fortschritten sowie den Zukunftsaussichten des Unternehmens nur bedingt überzeugt zu sein. Anders ist kaum zu erklären, wie eilig Mark Zuckerberg es in den vergangenen zwei Monaten hatte, sich von Aktien mit einem Gegenwert von knapp 430 Millionen US-Dollar zu trennen - ein Insiderverkauf, der den jüngsten Verkauf einer Top-Managerin bei McDonald's vollkommen in den Schatten stellt.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/01/04/zuckerberg.jpg

In vergleichbarem Stil hat sich der CEO von Meta Platforms zuletzt 2021 von eigenen Aktien getrennt. Über einen Zeitraum von drei Monaten verkaufte Zuckberg damals Aktien im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

Mit seinem Verkauf hatte Mark Zuckerberg ein gutes Gespür und noch besseres Timing bewiesen: Meta Platforms erreichte im September 2021 ihr bis heute geltendes Allzeithoch und schmierte dann im Februar 2022 so richtig ab.

Kein Anlass zur Sorge: Intakter Aufwärtstrend, faire Bewertung

Sollte Zuckerberg jetzt erneut ahnen, in der Gunst der Wall Street zu sinken, sollten sich in der Aktie investierte Anleger besser warm anziehen. Abgesehen vom aufsehenerregenden Insider-Verkauf gibt es aber eigentlich nur wenig Anlass zur Sorge.

Technisch ist der im November 2022 gestartete Aufwärtstrend unverändert intakt. Bei der Bewertung liegt Meta Platforms in Abhängigkeit vom jeweils betrachteten Bewertungsvielfachen insgesamt nur wenig über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Fazit: Ruhe bewahren und abwarten!

Zwar wirft der massenhafte Verkauf von eigenen Aktien Fragen auf, bereits investierte Anleger sollten sich davon aber nicht verunsichern lassen. Wer beabsichtigt, sich bei Meta Platforms zu engagieren, könnte die in vier Wochen anstehenden Quartalszahlen abwarten, um zu beobachten, ob es für den Insiderverkauf nicht doch gute Gründe gab.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 346,2USD gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik!

Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.