Bruchsal (ots) - Die steigende Konkurrenz setzt Software- und IT-Unternehmenzunehmend unter Druck. Angesichts dieser Herausforderung sollten sie jetztkeinesfalls nachlassen, sondern aktiv am Markt agieren. Maximilian Feldengut undLuca Seitner, Gründer der MEDIALIFT GmbH unterstützen ihre Kunden alsSpezialdienstleister für Software und IT in den Bereichen Vertrieb undMarketing. Warum Software- und IT-Unternehmen jetzt aktiv werden müssen,verraten die beiden Experten im Folgenden.Die Konkurrenz in der Software- und IT-Branche nimmt stetig zu: Immer mehrStart-ups drängen mit aggressiven Taktiken auf den Markt. In der Folge habenzahlreiche Software- und IT-Unternehmen Schwierigkeiten, ihre Lösungen zuverkaufen und neue Aufträge zu sichern, weil sie ihre Akquise-Strategien nichtanpassen. Die traditionelle Ausrichtung auf Fachmessen, Offline-Methoden undEmpfehlungen reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus, um im verschärftenWettbewerb erfolgreich zu sein. Es ist entscheidend, sich zeitnah an die neuenGegebenheiten anzupassen. "Die aktuelle Situation ist durch einen starken Wandelgeprägt", erklärt Maximilian Feldengut, der gemeinsam mit Luca Seitner dieMEDIALIFT GmbH gegründet hat. "Software- und IT-Unternehmen befinden sich ineinem Verdrängungswettbewerb, der sie dazu zwingt, am Markt präsent zu sein.Doch oftmals führen unregelmäßige Marketingmaßnahmen zu fehlenderPlanungssicherheit und geringer Sichtbarkeit auf dem Markt.""Um sich von der Konkurrenz abzugrenzen, braucht es sinnvolleMarketingstrategien", fährt Luca Seitner fort. "Dennoch haben Software- undIT-Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Das führt dazu,dass die Auftragslage abnimmt, obwohl die Unternehmen grundsätzlich hochwertigeDienstleistungen anbieten." Maximilian Feldengut und Luca Seitner schaffenAbhilfe: Mit der MEDIALIFT GmbH unterstützen sie ihre Kunden dabei, sichsichtbar am Markt zu positionieren und effizient von Mitbewerbern zudifferenzieren. Zu diesem Zweck fungieren sie als externe Marketing- undVertriebsabteilung für mittelständische Software- und IT-Unternehmen, diehochwertigen Content erstellt und ein Netzwerk etabliert, das auf die Zielgruppezugeschnitten ist. Der Erfolg des Spezialdienstleisters liegt dabei in einersorgfältigen Vorbereitungsphase und einer gezielten Zielgruppenansprache.Software-Unternehmen als Treiber der ZukunftDie aktuelle Situation für Software- und IT-Unternehmen ist eindeutig: Ein Blickauf die Branche und ihre Zielkunden offenbart einen erheblichen Aufschwung, derkeine Zeit für Ruhepausen lässt. Kein Wunder, schließlich ist die Software- und