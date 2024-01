Evergrande NEV hatte den Handel vor Öffnung der Börse in Hongkong ausgesetzt und heute um 13.00 Uhr Hongkonger Zeit wieder aufgenommen.

In der vergangenen Woche waren die Aktien von Evergrande NEV um mehr als 18 Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass der geplante Aktienverkauf an die in den USA notierte NWTN abgesagt worden sei.

In der Mitteilung wurden weder die Art der Straftaten noch der Zeitpunkt der Verhaftung genannt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion